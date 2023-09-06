Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов
Сьогодні близько 7.00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли села Нова Гнилиця Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Пошкоджено приватний житловий будинок.
«Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 09:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 7.00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли села Нова Гнилиця Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".