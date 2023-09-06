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Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов

Події 09:29   06.09.2023
Оксана Якушко
Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов

Сьогодні близько 7.00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли села Нова Гнилиця Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено приватний житловий будинок.

«Осколкового поранення зазнав 50-річний цивільний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу», – розповів Синєгубов.

Читайте також: За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 09:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 7.00 ранку російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли села Нова Гнилиця Чугуївського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".