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Украинский флаг подняли в двух селах, которые в «серой зоне» на Харьковщине

Общество 13:29   07.09.2023
Виктория Яковенко
Украинский флаг подняли в двух селах, которые в «серой зоне» на Харьковщине Фото: ГПСУ

Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи в Купянском районе в Харьковской области.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«Населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой «серой зоне». После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили безопасный путь и подняли Государственный флаг Украины», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 13:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи в Купянском районе в Харьковской области.".