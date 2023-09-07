Украинский флаг подняли в двух селах, которые в «серой зоне» на Харьковщине

Бойцы бригады «Стальной кордон» «Гвардии наступления» подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи в Купянском районе в Харьковской области.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«Населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой «серой зоне». После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили безопасный путь и подняли Государственный флаг Украины», — говорится в сообщении.