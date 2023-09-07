Для нас это была неожиданность — Синегубов о контрнаступлении на Харьковщине

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, что «никто не ожидал» такого результата контрнаступления украинских защитников на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года.

«Мы лично общались с военным руководством, которое командовало этой молниеносной спецоперацией. За два дня было освобождено около 30 населенных пунктов, включая город Балаклея. Далее Купянск, одновременно Изюм и все другие крупные города. Для нас это, конечно, была и неожиданность, и радость, и большая ответственность, потому что люди ждали наши войска, украинскую власть», — отметил Синегубов.

По его словам, у жителей деоккупированных территорий было много запросов на восстановление критической инфраструктуры и, в частности, электросетей. В Балаклее, подчеркнул Синегубов, свет вернули за месяц.

«Люди были под оккупацией более шести месяцев без всякой связи, без электроэнергии, без отопления. Центральная часть Изюма разрушена на 80%, Купянск так же. Балаклея чуть меньше, однако жилье разрушено достаточно серьезно», — рассказал начальник ХОВА.

Он также отметил, что в Изюме на момент освобождения было до 3 тысяч жителей, сейчас же там живут 27 тысяч человек.

Как сообщалось, в результате контрнаступления ВСУ на Слобожанщине, которое началось 6 сентября 2022 года и длилось около месяца, было освобождено более 10 тысяч квадратных километров украинской территории.