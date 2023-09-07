Для нас це була несподіванка – Синєгубов про контрнаступ на Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, що “ніхто не очікував” такого результату контрнаступу українських захисників на Слобожанщині, який розпочався 6 вересня 2022 року.

“Ми особисто спілкувалися з військовим керівництвом, яке командувало цією блискавичною спецоперацією. За два дні було звільнено близько 30 населених пунктів, включно з містом Балаклія. Далі Куп’янськ, одночасно Ізюм та всі інші великі міста. Для нас це, звичайно, була і несподіванка, і радість, і велика відповідальність, тому що люди чекали на наші війська, українську владу”, – зазначив Синєгубов.

За його словами, у мешканців деокупованих територій було багато запитів на відновлення критичної інфраструктури й, зокрема, електромереж. У Балаклії, наголосив Синєгубов, світло повернули за місяць.

“Люди були під окупацією понад шість місяців без жодного зв’язку, без електроенергії, без опалення. Центральна частина Ізюма зруйнована на 80%, Куп’янськ так само. Балаклія трохи менше, однак житло зруйноване досить серйозно», – розповів начальник ХОВА.

Він також зазначив, що в Ізюмі на момент звільнення було до 3 тисяч жителів, а зараз там живуть 27 тисяч людей.

Як повідомлялося, внаслідок контрнаступу ЗСУ на Слобожанщині, який розпочався 6 вересня 2022 року і тривав близько місяця, було звільнено понад 10 тисяч квадратних кілометрів української території.