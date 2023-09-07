Український прапор підняли у двох селах, які у «сірій зоні» на Харківщині

Бійці бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі у Куп’янському районі на Харківщині.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

«Населені пункти знаходяться на кордоні з рф у так званій «сірій зоні». Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний прапор України», – йдеться у повідомленні.