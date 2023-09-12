Завтра, 13 сентября, без воды останется часть Слободского района Харькова

С 10:00 до 21:00 13 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Слободского района.

Причина – ремонт на водоводе диаметром 500 мм по улице Киргизской, сообщает КП «Харьковводоканал».

Во время проведения ремонтных работ воду обещают подвозить автоцистернами.