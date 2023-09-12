Завтра, 13 сентября, без воды останется часть Слободского района Харькова
Фото: КП «Харьковводоканал»
С 10:00 до 21:00 13 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Слободского района.
Причина – ремонт на водоводе диаметром 500 мм по улице Киргизской, сообщает КП «Харьковводоканал».
Во время проведения ремонтных работ воду обещают подвозить автоцистернами.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 21:00 13 сентября временно отключат воду на некоторых улицах Слободского района.".