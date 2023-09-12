Первомайский – в дыму: третий день тлеют отходы на свалке
9 сентября на полигоне твердых бытовых отходов вблизи города Первомайский в Харьковской области произошло возгорание мусора.
Об этом сообщил директор КП «Жилсервис» Владислав Ключка.
По его словам, возгорание погасили, но тление в толще мусора на глубине около 20 метров продолжается. Поэтому прилегающие территории, в том числе город Первомайский — в дыму.
«Оно вызывает задымление территории города. К сожалению, ликвидация таких ячеек очень проблематична. Сейчас постоянно на полигоне третий день работает одна машина ГСЧС. Мы организовали подвоз большого количества воды, привлекли предприятия нашего общества, предоставили прицепы для перевозки воды. Но это не дает того результата, который мы хотели бы. Для окончательной ликвидации последствий нужна тяжелая техника, бульдозер весом более 20 тонн, который сможет пересыпать мусор грунтом и строительными отходами. Поэтому некоторое время жители еще будут чувствовать дискомфорт», — добавил Ключка.
Он уточнил, что договор на пользование бульдозером уже заключают.
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2023 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 сентября на полигоне твердых бытовых отходов вблизи города Первомайский в Харьковской области произошло возгорание мусора.".