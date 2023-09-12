Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі

9 вересня на полігоні твердих побутових відходів поблизу міста Первомайський на Харківщині сталося займання сміття.

Про це повідомив директор КП «Жилсервіс» Владислав Ключка.

За його словами, займання загасили, але тління у товщі сміття на глибині близько 20 метрів продовжується. Через це прилеглі території, у тому числі місто Первомайський – у диму.

«Воно викликає задимлення території міста. На жаль, ліквідація таких осередків дуже проблематична. Зараз постійно на полігоні третій день працює одна машина ДСНС. Ми організували підвіз великої кількості води, залучили підприємства нашої громади, надали причепи для перевезення води. Але це не дає того результату, який би ми хотіли. Для остаточної ліквідації наслідків потрібна важка техніка, бульдозер, вагою більше 20 тонн, який зможе пересипати сміття ґрунтом і будівельними відходами. Тому якийсь час мешканці ще відчуватимуть дискомфорт», – додав Ключка.

Він уточнив, що договір на користування бульдозером вже укладають.