Live
  • Вт 12.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова

Суспільство 16:14   12.09.2023
Вікторія Яковенко
Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова Фото: КП “Харківводоканал”

З 10:00 до 21:00 13 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Слобідського району.

Причина – ремонт на водоводі діаметром 500 мм на вулиці Киргизькій, повідомляє КП «Харківводоканал».

На час проведення ремонтних робіт воду обіцяють підвозити автоцистернами.

Читайте також: Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова
Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова
12.09.2023, 16:14
Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі
Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі
12.09.2023, 15:25
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
ДСНС повідомила про дві пожежі через обстріли та загиблого в Харкові (фото)
12.09.2023, 07:46
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
У Харкові суд може випустити з-під варти корегувальницю обстрілів рф
05.01.2023, 10:56
Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)
Прикордонники знищили сховище боєприпасів росіян на Харківщині (відео)
12.09.2023, 15:51
На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото)
На Харківщині викрили фермера, у якого незаконно працювали 20 дітей (фото)
12.09.2023, 14:54

Новини за темою:

13:33
Чоловіка, який майже 10 років тому вбив людину, затримали у Харкові
12:34
У маєтку в Харкові переселенці створили «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)
09:30
Туалет для “районо” за 622 тис. грн: на Харківщині показали скандальний ремонт
21:54
5 дронів і ноутбуки передали українським десантникам під Куп’янськ із Харкова
21:25
Танк, що тероризував Козачу Лопань на Харківщині, імовірно знищили – староста

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 16:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 21:00 13 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Слобідського району.".