Завтра, 13 вересня, без води залишиться частина Слобідського району Харкова
Фото: КП “Харківводоканал”
З 10:00 до 21:00 13 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Слобідського району.
Причина – ремонт на водоводі діаметром 500 мм на вулиці Киргизькій, повідомляє КП «Харківводоканал».
На час проведення ремонтних робіт воду обіцяють підвозити автоцистернами.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2023 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 21:00 13 вересня тимчасово відключать воду на деяких вулицях Слобідського району.".