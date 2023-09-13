Вскоре в Харькове откроют до 20 муниципальных парковок: как они будут работать

В Харькове, в центре и наиболее заселенных районах, в скором времени планируют открыть до двадцати парковок, на которых можно будет оставлять авто и днем, и ночью.

Об этом в эфире радио «Накипело» рассказал директор департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Дмитрий Липовой.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны парковки прекратили деятельность, но сейчас трафик в центре города составляет уже примерно 80% от довоенного времени, поэтому этот вопрос снова стал актуальным. Решением сессии горсовета все оборудованные площадки передали на обслуживание КП «Дорремстрой».

«Передано 55 площадок. Среди них есть очень разрушенные. Предприятие уже выполняет работы — восстанавливает шлагбаумы, электроснабжение и т. д. Будут работать не все площадки, потому что пока нет такой необходимости», — рассказал Липовой.

По его словам, оставить автомобиль на ночной парковке можно будет до комендантского часа. Территория будет охраняться, там будут установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки для связи с полицией.

Стоимость парковки сейчас рассчитывается. Оплатить услугу можно будет через приложение «Е-парковка». Также на площадках будут работать терминалы для оплаты картой. Кроме того, планируется продажа дисконтных карт на определенное количество дней.