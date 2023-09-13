Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть

У Харкові, у центрі та найбільш заселених районах, незабаром планують відкрити до двадцяти парковок, на яких можна буде залишати авто і вдень, і вночі.

Про це в етері радіо «Накипіло» розповів директор департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Дмитро Липовий.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни паркінги припинили діяльність, але зараз трафік у центрі міста складає вже приблизно 80% від довоєнного часу, тож це питання знову стало актуальним. Рішенням сесії міськради усі обладнані майданчики передали на обслуговування КП «Шляхрембуд».

«Передано 55 майданчиків. Серед них є дуже зруйновані. Підприємство вже виконує роботи – відновлює шлагбауми, електропостачання тощо. Працюватимуть не всі майданчики, бо поки що немає такої необхідності», – розповів Липовий.

За його словами, залишити автомобіль на нічному паркінгу можна буде до комендантської години. Територія охоронятиметься, там будуть встановлені камери відеоспостереження та тривожні кнопки для зв’язку з поліцією.

Вартість паркування зараз розраховується. Сплатити послугу можна буде через програму «Є-парковка». Також на обладнаних майданчиках працюватимуть термінали для оплати карткою. Крім того, планується продаж дисконтних карток на певну кількість днів.