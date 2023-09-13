Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть

Суспільство 22:13   13.09.2023
Олена Нагорна
Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть

У Харкові, у центрі та найбільш заселених районах, незабаром планують відкрити до двадцяти парковок, на яких можна буде залишати авто і вдень, і вночі.

Про це в етері радіо «Накипіло» розповів директор департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Дмитро Липовий.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни паркінги припинили діяльність, але зараз трафік у центрі міста складає вже приблизно 80% від довоєнного часу, тож це питання знову стало актуальним. Рішенням сесії міськради усі обладнані майданчики передали на обслуговування КП «Шляхрембуд».

«Передано 55 майданчиків. Серед них є дуже зруйновані. Підприємство вже виконує роботи – відновлює шлагбауми, електропостачання тощо. Працюватимуть не всі майданчики, бо поки що немає такої необхідності», – розповів Липовий.

За його словами, залишити автомобіль на нічному паркінгу можна буде до комендантської години. Територія охоронятиметься, там будуть встановлені камери відеоспостереження та тривожні кнопки для зв’язку з поліцією.

Вартість паркування зараз розраховується. Сплатити послугу можна буде через програму «Є-парковка». Також на обладнаних майданчиках працюватимуть термінали для оплати карткою. Крім того, планується продаж дисконтних карток на певну кількість днів.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть
Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть
13.09.2023, 22:13
Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня
Синоптики попередили про надзвичайну небезпеку на Харківщині до кінця тижня
13.09.2023, 12:41
Традиційний Бал хризантем проведуть в екопарку під Харковом (відео)
Традиційний Бал хризантем проведуть в екопарку під Харковом (відео)
13.09.2023, 21:14
На Куп’янщині ДСНСники сьогодні гасили пожежі під постійними обстрілами (фото)
На Куп’янщині ДСНСники сьогодні гасили пожежі під постійними обстрілами (фото)
13.09.2023, 21:39
З великою ймовірністю відновленню не підлягають – ГУР про судна в Севастополі
З великою ймовірністю відновленню не підлягають – ГУР про судна в Севастополі
13.09.2023, 19:18
З будинку в центрі Харкова поки що не зніматимуть серп і молот (документ)
З будинку в центрі Харкова поки що не зніматимуть серп і молот (документ)
13.09.2023, 20:16

Новини за темою:

21:39
На Куп’янщині ДСНСники сьогодні гасили пожежі під постійними обстрілами (фото)
21:14
Традиційний Бал хризантем проведуть в екопарку під Харковом (відео)
20:38
ВПО в Харкові дали гроші на відкриття дитсадка, кафе та СТО: як отримати грант
20:16
З будинку в центрі Харкова поки що не зніматимуть серп і молот (документ)
19:56
РФ била по Харківщині з авіації та атакувала в Куп’янському районі – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Незабаром у Харкові відкриють до 20 муніципальних парковок: як працюватимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 22:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, у центрі та найбільш заселених районах, незабаром планують відкрити до двадцяти парковок, на яких можна буде залишати авто і вдень, і вночі.".