На Харьковщине сегодня на несколько часов перекроют дорогу: подробности
Фото: Балаклейская ГВА
О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады в Харьковской области предупредила Балаклейская ГВА.
«Сегодня, 14 сентября, с 11:40 до 14:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак)», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады в Харьковской области предупредила Балаклейская ГВА.".