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На Харьковщине сегодня на несколько часов перекроют дорогу: подробности

Общество 12:16   14.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине сегодня на несколько часов перекроют дорогу: подробности Фото: Балаклейская ГВА

О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады в Харьковской области предупредила Балаклейская ГВА.

«Сегодня, 14 сентября, с 11:40 до 14:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак)», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 12:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады в Харьковской области предупредила Балаклейская ГВА.".