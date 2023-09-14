На Харьковщине сегодня на несколько часов перекроют дорогу: подробности

О перекрытии движения на дороге в районе села Байрак Балаклейской громады в Харьковской области предупредила Балаклейская ГВА.

«Сегодня, 14 сентября, с 11:40 до 14:00 будет осуществляться перекрытие движения автотранспорта по дороге Т-21-10 (объездная дорога, вблизи села Байрак)», — говорится в сообщении.