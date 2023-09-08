Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)

Общество 13:26   08.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото) Фото: ХОВА

Вскоре закончат ремонт на автодороге «М-03 – станция Граково – Базалеевка – гребля», которая является альтернативой маршруту к Волчанской и Великобурлукской громадам.

Об этом сообщили в ХОВА. По их данным, эту дорогу используют для гуманитарных грузов, эвакуации населения и ликвидации последствий обстрелов.

Так, на участке ремонта в пределах Чкаловской громады в скором времени планируют установить новые дорожные знаки. От дороги государственного значения Чугуев – Меловая до села Лебяжье уже нанесли горизонтальную разметку.

«На втором участке ремонта дороги в Печенежской громаде уже устраивают слой основания из песчано-щебеночной смеси и выравнивающий слой из асфальтобетона. Сейчас осталось восстановить около 2 км дорожного покрытия», — добавили в ХОВА.

01

03
Фото: ХОВА

Читайте также: 46 млн грн стоит текущий ремонт километра одной из дорог Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре
В метро Харькова поймали мужчину, которого разыскивали в Днепре
08.09.2023, 08:12
На Венецианском кинофестивале показали фильм о детях Харькова, живших в метро
На Венецианском кинофестивале показали фильм о детях Харькова, живших в метро
07.09.2023, 23:42
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
08.09.2023, 10:58
На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)
На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)
08.09.2023, 13:26
Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)
Оборудование для усиления сил ПВО Харькова передал Терехов от бизнеса (фото)
08.09.2023, 07:00
На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские
На Северную Салтовку возвращаются магазины, аптеки, СТО и парикмахерские
08.09.2023, 13:56

Новости по теме:

12:30
Годовщина освобождения Балаклеи: исторические кадры и как живет город сейчас
10:58
Причины отказов от эвакуации не соответствуют угрозе — глава Купянщины
20:08
В Харькове отремонтировали кабель, питающий операционные института имени Малой
18:36
17 многоквартирных домов хотят отстроить в городе под Харьковом до зимы
17:46
В районе авторынка «Лоск» в Харькове ликвидируют аварию на водоводе

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 13:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вскоре закончат ремонт на автодороге «М-03 – станция Граково – Базалеевка – гребля», которая является альтернативой маршруту к Волчанской и Великобурлукской громадам.".