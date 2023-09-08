На Харьковщине завершают ремонт дороги, которой эвакуируют население (фото)

Вскоре закончат ремонт на автодороге «М-03 – станция Граково – Базалеевка – гребля», которая является альтернативой маршруту к Волчанской и Великобурлукской громадам.

Об этом сообщили в ХОВА. По их данным, эту дорогу используют для гуманитарных грузов, эвакуации населения и ликвидации последствий обстрелов.

Так, на участке ремонта в пределах Чкаловской громады в скором времени планируют установить новые дорожные знаки. От дороги государственного значения Чугуев – Меловая до села Лебяжье уже нанесли горизонтальную разметку.

«На втором участке ремонта дороги в Печенежской громаде уже устраивают слой основания из песчано-щебеночной смеси и выравнивающий слой из асфальтобетона. Сейчас осталось восстановить около 2 км дорожного покрытия», — добавили в ХОВА.

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