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На Харківщині завершують ремонт дороги, якою евакуюють населення (фото)

Суспільство 13:26   08.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині завершують ремонт дороги, якою евакуюють населення (фото) Фото: ХОВА

Незабаром закінчать ремонт на автодорозі «М-03 – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля», яка є альтернативою маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад.

Про це повідомили у ХОВА. За їхніми даними, ця дорога використовується для гуманітарних вантажів, евакуації населення та ліквідації наслідків обстрілів.

Так, на ділянці ремонту в межах Чкаловської громади невдовзі планують встановити нові дорожні знаки. Від дороги державного значення «Чугуїв – Мілове» до села Леб’яже вже нанесли горизонтальну розмітку.

«На другій ділянці ремонту дороги в Печенізькій громаді уже влаштовують шар основи з піщано-щебеневої суміші та вирівнювальний шар з асфальтобетону. Нині залишилося відновити приблизно 2 км дорожнього покриття», – додали в ХОВА.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незабаром закінчать ремонт на автодорозі «М-03 – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля», яка є альтернативою маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад.".