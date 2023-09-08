На Харківщині завершують ремонт дороги, якою евакуюють населення (фото)

Незабаром закінчать ремонт на автодорозі «М-03 – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля», яка є альтернативою маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад.

Про це повідомили у ХОВА. За їхніми даними, ця дорога використовується для гуманітарних вантажів, евакуації населення та ліквідації наслідків обстрілів.

Так, на ділянці ремонту в межах Чкаловської громади невдовзі планують встановити нові дорожні знаки. Від дороги державного значення «Чугуїв – Мілове» до села Леб’яже вже нанесли горизонтальну розмітку.

«На другій ділянці ремонту дороги в Печенізькій громаді уже влаштовують шар основи з піщано-щебеневої суміші та вирівнювальний шар з асфальтобетону. Нині залишилося відновити приблизно 2 км дорожнього покриття», – додали в ХОВА.

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