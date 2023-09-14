На Харківщині сьогодні на кілька годин перекриють дорогу: подробиці

Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська МВА.

«Сьогодні, 14 вересня, з 11:40 до 14:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак)», – йдеться у повідомленні.