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На Харківщині сьогодні на кілька годин перекриють дорогу: подробиці

Суспільство 12:16   14.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині сьогодні на кілька годин перекриють дорогу: подробиці Фото: Балаклійська МВА

Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська МВА.

«Сьогодні, 14 вересня, з 11:40 до 14:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак)», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська МВА.".