На Харківщині сьогодні на кілька годин перекриють дорогу: подробиці
Фото: Балаклійська МВА
Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська МВА.
«Сьогодні, 14 вересня, з 11:40 до 14:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак)», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перекриття руху на дорозі в районі села Байрак Балаклійської громади на Харківщині попередила Балаклійська МВА.".