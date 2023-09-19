На взрывчатки наткнулись дорожники во время ремонта на Харьковщине (фото)

На дороге Т-21-22 Изюм – Барвенково, на которой дорожники проводили работы по восстановлению покрытия, обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Дорожники рассказали, что они подали заявку на ликвидацию выявленных боеприпасов в ОВА. Подрядные организации продолжают работать с соблюдением необходимых мер безопасности.

«В общем, после деоккупации Харьковщины, на государственных дорогах обнаружили и обезвредили около 6500 взрывоопасных предметов», — рассказали в Службе.

Наиболее заминированными дорогами государственного значения называют:

— М-03 Киев – Харьков – Довжанский

— Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка»

— Т-21-14 Приколотное – Великий Бурлук – Двуречная