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На вибухівки натрапили дорожники під час ремонту на Харківщині (фото)

Суспільство 17:03   19.09.2023
Вікторія Яковенко
На вибухівки натрапили дорожники під час ремонту на Харківщині (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, на якій дорожники проводили роботи з відновлення покриття, виявили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорожники зазначили, що наразі вони подали заявку на ліквідацію виявлених боєприпасів до ОВА. Підрядні організації продовжують працювати з дотриманням необхідних заходів безпеки.

«Загалом, після деокупації Харківщини, на державних дорогах було виявлено та знешкоджено близько 6500 вибухонебезпечних предметів», – розповіли в Службі.

Найбільш замінованими дорогами державного значення називають:

– М-03 Київ – Харків – Довжанский

– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»

– Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, на якій дорожники проводили роботи з відновлення покриття, виявили вибухонебезпечні предмети.".