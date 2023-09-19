На вибухівки натрапили дорожники під час ремонту на Харківщині (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, на якій дорожники проводили роботи з відновлення покриття, виявили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорожники зазначили, що наразі вони подали заявку на ліквідацію виявлених боєприпасів до ОВА. Підрядні організації продовжують працювати з дотриманням необхідних заходів безпеки.

«Загалом, після деокупації Харківщини, на державних дорогах було виявлено та знешкоджено близько 6500 вибухонебезпечних предметів», – розповіли в Службі.

Найбільш замінованими дорогами державного значення називають:

– М-03 Київ – Харків – Довжанский

– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»

– Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна