На вибухівки натрапили дорожники під час ремонту на Харківщині (фото)
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
На дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, на якій дорожники проводили роботи з відновлення покриття, виявили вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Дорожники зазначили, що наразі вони подали заявку на ліквідацію виявлених боєприпасів до ОВА. Підрядні організації продовжують працювати з дотриманням необхідних заходів безпеки.
«Загалом, після деокупації Харківщини, на державних дорогах було виявлено та знешкоджено близько 6500 вибухонебезпечних предметів», – розповіли в Службі.
Найбільш замінованими дорогами державного значення називають:
– М-03 Київ – Харків – Довжанский
– Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка»
– Т-21-14 Приколотне – Великий Бурлук – Дворічна
Читайте також: Три ворожі дрони-камікадзе прикордонники «приземлили» на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На вибухівки натрапили дорожники під час ремонту на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 17:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, на якій дорожники проводили роботи з відновлення покриття, виявили вибухонебезпечні предмети.".