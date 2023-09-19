В Харькове в результате ДТП горела легковушка: водитель получил травмы (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
19 сентября около 6:30 в районе перекрестка улиц Мира и Потоцкого «Lexus rx 400h» проигнорировал знак и не пропустил «Daewoo Sens», который ехал по главной дороге.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате ДТП вспыхнул автомобиль Daewoo. Легковушка – полностью уничтожена, 38-летний водитель получил травмы.
Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 сентября около 6:30 в районе перекрестка улиц Мира и Потоцкого «Lexus rx 400h» проигнорировал знак и не пропустил «Daewoo Sens», который ехал по главной дороге.".