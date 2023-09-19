В Харькове в результате ДТП горела легковушка: водитель получил травмы (фото)

19 сентября около 6:30 в районе перекрестка улиц Мира и Потоцкого «Lexus rx 400h» проигнорировал знак и не пропустил «Daewoo Sens», который ехал по главной дороге.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате ДТП вспыхнул автомобиль Daewoo. Легковушка – полностью уничтожена, 38-летний водитель получил травмы.

Информацию о событии зарегистрировали в Едином учете.