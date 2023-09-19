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У Харкові внаслідок ДТП горів легковик: водій отримав травми (фото)

Події 12:34   19.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові внаслідок ДТП горів легковик: водій отримав травми (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

19 вересня близько 6:30 в районі перехрестя вулиць Миру та Потоцького «Lexus rx 400h» проігнорував знак та не пропустив «Daewoo Sens», який їхав головною дорогою.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ДТП спалахнув автомобіль «Daewoo». Легковик – повністю знищений, 38-річний водій отримав травми.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 вересня близько 6:30 в районі перехрестя вулиць Миру та Потоцького «Lexus rx 400h» проігнорував знак та не пропустив «Daewoo Sens», який їхав головною дорогою.".