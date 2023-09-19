У Харкові внаслідок ДТП горів легковик: водій отримав травми (фото)

19 вересня близько 6:30 в районі перехрестя вулиць Миру та Потоцького «Lexus rx 400h» проігнорував знак та не пропустив «Daewoo Sens», який їхав головною дорогою.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, внаслідок ДТП спалахнув автомобіль «Daewoo». Легковик – повністю знищений, 38-річний водій отримав травми.

Інформацію про подію зареєстрували у Єдиному обліку.