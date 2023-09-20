Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере десять населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении это Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка и Бологовка, а на Купянском — Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка и Крахмальное.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере десять населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".