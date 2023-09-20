Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами

В течение суток в Харьковской области вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере десять населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении это Ивашки, Уды, Плетеневка, Ольховатка и Бологовка, а на Купянском — Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Табаевка и Крахмальное.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло более 15 боевых столкновений.