Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street
Протягом доби в Харківській області ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше десять населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку це Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка та Бологівка, а на Куп’янському – Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка та Крохмальне.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Упродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень
Читайте також: Нічна атака «шахедів», авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше десять населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".