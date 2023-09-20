Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Протягом доби в Харківській області ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше десять населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку це Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка та Бологівка, а на Куп’янському – Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка та Крохмальне.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Упродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень