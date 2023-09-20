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Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Події 18:59   20.09.2023
Олена Нагорна
Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами 22/02/2023. Bovington, United Kingdom. Secretary of Defence Ben Wallace visits Bovington Barracks to observe Ukrainian soldiers training with the British Army on Ajax and Challenger Tanks. Picture by Simon Dawson / No 10 Downing Street

Протягом доби в Харківській області ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше десять населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку це Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка та Бологівка, а на Куп’янському – Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка та Крохмальне.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Упродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень

Читайте також: Нічна атака «шахедів», авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 18:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше десять населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".