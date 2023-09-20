В Харькове еще на месяц продлили перекрытие улиц, где произошла утечка газа

Движение транспорта по улице Новгородской, в районе перекрестка с улицей Липовой, ограничено до 26 октября, а по Липовой, в районе перекрестка с Новгородской, запрещено до 30 октября.

Ранее движение по Новгородской планировали открыть 25 сентября, а по Липовой — 29 сентября. Сроки продлили из-за увеличения сроков аварийных работ на газопроводах, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

На улице Новгородской пропуск транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Объезд закрытого участка по улице Липовой организован через близлежащие улицы Минскую и Кленовую.