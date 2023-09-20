У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу

Рух транспорту по вулиці Новгородській, в районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежено до 26 жовтня, а Липовою, в районі перехрестя з Новгородською, заборонено до 30 жовтня.

Раніше рух по Новгородській планували відкрити 25 вересня, а по Липовій – 29 вересня. Строки продовжили через збільшення термінів аварійних робіт на газопроводах, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

На вулиці Новгородській пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Об’їзд закритої ділянки по вулиці Липовій організований через прилеглі вулиці Мінську та Кленову.