У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу
Рух транспорту по вулиці Новгородській, в районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежено до 26 жовтня, а Липовою, в районі перехрестя з Новгородською, заборонено до 30 жовтня.
Раніше рух по Новгородській планували відкрити 25 вересня, а по Липовій – 29 вересня. Строки продовжили через збільшення термінів аварійних робіт на газопроводах, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
На вулиці Новгородській пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
Об’їзд закритої ділянки по вулиці Липовій організований через прилеглі вулиці Мінську та Кленову.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по вулиці Новгородській, в районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежено до 26 жовтня, а Липовою, в районі перехрестя з Новгородською, заборонено до 30 жовтня.".