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У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу

Суспільство 19:16   20.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу

Рух транспорту по вулиці Новгородській, в районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежено до 26 жовтня, а Липовою, в районі перехрестя з Новгородською, заборонено до 30 жовтня.

Раніше рух по Новгородській планували відкрити 25 вересня, а по Липовій – 29 вересня. Строки продовжили через збільшення термінів аварійних робіт на газопроводах, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

На вулиці Новгородській пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Об’їзд закритої ділянки по вулиці Липовій організований через прилеглі вулиці Мінську та Кленову.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 19:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по вулиці Новгородській, в районі перехрестя з вулицею Липовою, обмежено до 26 жовтня, а Липовою, в районі перехрестя з Новгородською, заборонено до 30 жовтня.".