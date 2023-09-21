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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен

Общество 13:45   21.09.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 21 сентября в Харьковской области актуально 1025 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ с зарплатой в 31 тысячу гривен. Исполнитель работ будет получать 25 тысяч, а повар-универсал – 20 тысяч.

Водитель-экспедитор будет зарабатывать 18 тысяч, бухгалтер – 14 500, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 13 500, экономист – 12 500, монтажник гипсокартонных конструкций – 12 тысяч, слесарь-инструментальщик – 10 300.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: «Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 сентября в Харьковской области актуально 1025 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".