Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен

По состоянию на 21 сентября в Харьковской области актуально 1025 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ с зарплатой в 31 тысячу гривен. Исполнитель работ будет получать 25 тысяч, а повар-универсал – 20 тысяч.

Водитель-экспедитор будет зарабатывать 18 тысяч, бухгалтер – 14 500, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 13 500, экономист – 12 500, монтажник гипсокартонных конструкций – 12 тысяч, слесарь-инструментальщик – 10 300.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.