Работа в Харькове и области: вакансии недели от 10 до 31 тыс. гривен
По состоянию на 21 сентября в Харьковской области актуально 1025 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ с зарплатой в 31 тысячу гривен. Исполнитель работ будет получать 25 тысяч, а повар-универсал – 20 тысяч.
Водитель-экспедитор будет зарабатывать 18 тысяч, бухгалтер – 14 500, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 13 500, экономист – 12 500, монтажник гипсокартонных конструкций – 12 тысяч, слесарь-инструментальщик – 10 300.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 21 сентября в Харьковской области актуально 1025 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".