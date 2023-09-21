Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 10 до 31 тис. гривень
Станом на 21 вересня в Харківській області актуальні 1025 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ із зарплатою 31 тисячу гривень. Виконавець робіт матиме 25 тисяч, а кухар-універсал – 20 тисяч.
Водій-експедитор зароблятиме 18 тисяч, бухгалтер – 14 500, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 13 500, економіст – 12 500, монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 тисяч, слюсар-інструментальник – 11 300, психолог – 10 500.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 вересня в Харківській області актуальні 1025 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".