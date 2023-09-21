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Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 10 до 31 тис. гривень

Суспільство 13:45   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 10 до 31 тис. гривень Фото: ХОВА

Станом на 21 вересня в Харківській області актуальні 1025 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ із зарплатою 31 тисячу гривень. Виконавець робіт матиме 25 тисяч, а кухар-універсал – 20 тисяч.

Водій-експедитор зароблятиме 18 тисяч, бухгалтер – 14 500, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 13 500, економіст – 12 500, монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 тисяч, слюсар-інструментальник – 11 300, психолог – 10 500.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до Telegram або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: «Робота є»: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю вакансій – фахівець

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 21 вересня в Харківській області актуальні 1025 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".