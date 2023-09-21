Терроризировали наркозависимых в Харькове: будут судить банду правоохранителей

В Харьковской области завершили расследование касательно правоохранителей, которые «выбивали» деньги у наркозависимых людей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, схему в начале 2021 года организовал экс-работник Нацполиции, который систематически употреблял наркотики.

Он привлек двух своих знакомых — сотрудников полицейского взвода №3 роты №1 батальона №1 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

«Они делали засады на своих жертв возле аптек, где продавали сильнодействующие лекарственные средства без рецептов, а также мест, где прятали закладки. После этого правоохранители, одетые в фирменную одежду, начинали прессинг наркозависимых. Устрашая уголовной ответственностью, они требовали платить откупные. Никаких процессуальных документов в ходе таких «задержаний» фигуранты не составляли», — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, некоторых незаконно задержанных людей дельцы пытали. Злоумышленники надевали на них наручники и наносили многочисленные удары по всему телу пострадавшим.

После получения денежных средств они отпускали «задержанных».

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении организатора и его двух сообщников по факту получения служебным лицом неправомерной выгоды, а также по фактам вымогательства и пытки (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч.1. 4 статьи 189 УКУ).

«Досудебное расследование в отношении 9 других фигурантов сейчас выделено в отдельное уголовное производство, которое сейчас продолжается», — добавили правоохранители.