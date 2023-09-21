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Тероризували наркозалежних у Харкові: судитимуть банду правоохоронців

Суспільство 14:22   21.09.2023
Вікторія Яковенко
Тероризували наркозалежних у Харкові: судитимуть банду правоохоронців Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині правоохоронці завершили розслідування щодо перевертнів у погонах, які «вибивали» гроші у наркозалежних людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, схему на початку 2021 року організував експрацівник Нацполіції, який систематично вживав наркотики.

Він залучив двох своїх знайомих — співробітників поліцейського взводу №3 роти №1 батальйону №1 полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

«Вони робили засідки на своїх жертв біля аптек, де продавали сильнодіючі лікарські засоби без рецептів, а також місць, де ховали «закладки». Після цього правоохоронці, які були одягнені в фірмовий одяг, починали пресинг наркозалежних. Залякуючи кримінальною відповідальністю, вони вимагали сплачувати відкупні. Жодних процесуальних документів під час таких «затримань» фігуранти не складали», – зазначили в прокуратурі.

Крім цього, деяких незаконно затриманих людей ділки катували. Зловмисники вдягали на них кайданки та завдавали численних ударів по всьому тілу потерпілим.

Після отримання грошових коштів вони відпускали «затриманих».

Правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо організатора та його двох спільників за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, а також за фактами вимагання та катування (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 ККУ).

«Досудове розслідування щодо 9 інших фігурантів наразі виділене в окреме кримінальне провадження, яке на теперішній час триває», – додали правоохоронці.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці завершили розслідування щодо перевертнів у погонах, які «вибивали» гроші у наркозалежних людей.".