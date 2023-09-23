Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава

Происшествия 09:10   23.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло три пожара — в Купянске и селе Александровка.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 14:00 враг из артиллерии обстрелял частный сектор в Купянске. На территории двух частных домов произошли пожары. Горели две хозяйственных постройки и жилой дом. Общая площадь пожаров составила около 130 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в 16:47.

Также в Купянске враг обстрелами поджег сухую траву, добавили в ГСЧС.

Около 15:20 российские войска обстреляли приграничное село Александровка. Один из боеприпасов попал в пристроенный в частный жилой дом гараж, в котором произошел пожар. Площадь горения составила около 6 кв. м. Огонь ликвидировали в 16:30.

Читайте также: Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
Спасатели показали грузовик, который подорвался на мине на Харьковщине (фото)
24.09.2023, 20:27

Новости по теме:

19:53
ГСЧС сообщает о мощном артударе по Купянщине: возникли пожары (фото)
07:41
Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС
18:30
Весь день оккупанты обстреливали Купянщину: горел сухостой (фото)
09:10
На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава
16:27
Министр внутренних дел Клименко сообщил о своем приезде в Харьков. Подробности

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 09:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло три пожара — в Купянске и селе Александровка.".