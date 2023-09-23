На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава

За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло три пожара — в Купянске и селе Александровка.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 14:00 враг из артиллерии обстрелял частный сектор в Купянске. На территории двух частных домов произошли пожары. Горели две хозяйственных постройки и жилой дом. Общая площадь пожаров составила около 130 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в 16:47.

Также в Купянске враг обстрелами поджег сухую траву, добавили в ГСЧС.

Около 15:20 российские войска обстреляли приграничное село Александровка. Один из боеприпасов попал в пристроенный в частный жилой дом гараж, в котором произошел пожар. Площадь горения составила около 6 кв. м. Огонь ликвидировали в 16:30.