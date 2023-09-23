На Харьковщине — три пожара из-за обстрелов: горели дом, гараж и сухая трава
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло три пожара — в Купянске и селе Александровка.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Около 14:00 враг из артиллерии обстрелял частный сектор в Купянске. На территории двух частных домов произошли пожары. Горели две хозяйственных постройки и жилой дом. Общая площадь пожаров составила около 130 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в 16:47.
Также в Купянске враг обстрелами поджег сухую траву, добавили в ГСЧС.
Около 15:20 российские войска обстреляли приграничное село Александровка. Один из боеприпасов попал в пристроенный в частный жилой дом гараж, в котором произошел пожар. Площадь горения составила около 6 кв. м. Огонь ликвидировали в 16:30.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2023 в 09:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов произошло три пожара — в Купянске и селе Александровка.".