На Харківщині – три пожежі через обстріли: горіли будинок, гараж та суха трава

За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі – у Куп’янську та селі Олександрівка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв приватний сектор у Куп’янську. На території двох приватних будинків сталися пожежі. Горіли дві господарчі споруди і житловий будинок. Загальна площа пожеж склала близько 130 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння о 16:47.

Також у Куп’янську ворог обстрілами підпалив суху траву, додали в ДСНС.

Близько 15:20 російські війська обстріляли прикордонне село Олександрівка. Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому сталася пожежа. Площа горіння склала близько 6 кв.м. Вогонь ліквідували о 16:30.