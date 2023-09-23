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На Харківщині – три пожежі через обстріли: горіли будинок, гараж та суха трава

Події 09:10   23.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині – три пожежі через обстріли: горіли будинок, гараж та суха трава Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі – у Куп’янську та селі Олександрівка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв приватний сектор у Куп’янську. На території двох приватних будинків сталися пожежі. Горіли дві господарчі споруди і житловий будинок. Загальна площа пожеж склала близько 130 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння о 16:47.

Також у Куп’янську ворог обстрілами підпалив суху траву, додали в ДСНС.

Близько 15:20 російські війська обстріляли прикордонне село Олександрівка. Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому сталася пожежа. Площа горіння склала близько 6 кв.м. Вогонь ліквідували о 16:30.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 09:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі – у Куп’янську та селі Олександрівка.".