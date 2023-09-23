На Харківщині – три пожежі через обстріли: горіли будинок, гараж та суха трава
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі – у Куп’янську та селі Олександрівка.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв приватний сектор у Куп’янську. На території двох приватних будинків сталися пожежі. Горіли дві господарчі споруди і житловий будинок. Загальна площа пожеж склала близько 130 кв.м. Рятувальники ліквідували загоряння о 16:47.
Також у Куп’янську ворог обстрілами підпалив суху траву, додали в ДСНС.
Близько 15:20 російські війська обстріляли прикордонне село Олександрівка. Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому сталася пожежа. Площа горіння склала близько 6 кв.м. Вогонь ліквідували о 16:30.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2023 в 09:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів сталося три пожежі – у Куп’янську та селі Олександрівка.".