Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

На Чугуевщине из-за обстрела ранена женщина, разбиты дома — Синегубов

Происшествия 08:43   24.09.2023
Елена Нагорная
На Чугуевщине из-за обстрела ранена женщина, разбиты дома — Синегубов

67-летняя жительница села Котовка Чугуевского района получила ранения накануне в результате российского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, пишет Синегубов.

В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около десяти частных домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом повреждены два частных дома, произошел пожар.

В результате обстрела окрестностей Купянска горела сухая трава.

Читайте также: Враг непрерывно бил по громаде на Купянщине и спровоцировал пожары — ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
Российская авиация ударила по Изюмскому району Харьковщины — Генштаб ВСУ
24.09.2023, 19:03
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»
24.09.2023, 14:32
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
23.09.2023, 14:50
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
РФ била из авиации по Харьковщине и минирует границу на Белгородщине — Генштаб
24.09.2023, 07:15
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
Харьковчан предупреждают об инфекции: погиб житель города
23.09.2023, 21:35
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 сентября: какой праздник и день в истории
25.09.2023, 06:00

Новости по теме:

08:52
Артиллерия, минометы и дрон-камикадзе — Синегубов об обстрелах Харьковщины
22:54
Россияне ведут активную аэроразведку возле Купянска и Лимана, есть угроза ДРГ
13:44
В Харькове прощаются с волонтерами, убитыми ракетой РФ в Купянске (фото)
17:39
Некоторым абонентам Слободского района Харькова уже возобновили водоснабжение
17:22
Как выглядит Харьков после обстрела – прокуратура показала последствия (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Чугуевщине из-за обстрела ранена женщина, разбиты дома — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "67-летняя жительница села Котовка Чугуевского района получила ранения накануне в результате российского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".