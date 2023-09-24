На Чугуевщине из-за обстрела ранена женщина, разбиты дома — Синегубов

67-летняя жительница села Котовка Чугуевского района получила ранения накануне в результате российского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, пишет Синегубов.

В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около десяти частных домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары.

В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом повреждены два частных дома, произошел пожар.

В результате обстрела окрестностей Купянска горела сухая трава.