На Чугуевщине из-за обстрела ранена женщина, разбиты дома — Синегубов
67-летняя жительница села Котовка Чугуевского района получила ранения накануне в результате российского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
За прошедшие сутки враг из реактивной и ствольной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, пишет Синегубов.
В селе Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около десяти частных домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары.
В городе Волчанск Чугуевского района обстрелом повреждены два частных дома, произошел пожар.
В результате обстрела окрестностей Купянска горела сухая трава.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 08:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "67-летняя жительница села Котовка Чугуевского района получила ранения накануне в результате российского обстрела, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".