На Чугуївщині через обстріл поранено жінку, розбиті будинки – Синєгубов

67-річна мешканка села Котівка Чугуївського району зазнала поранень напередодні внаслідок російського обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, пише Синєгубов.

У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько десяти приватних будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська горіла суха трава.