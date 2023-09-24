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На Чугуївщині через обстріл поранено жінку, розбиті будинки – Синєгубов

Події 08:43   24.09.2023
Олена Нагорна
На Чугуївщині через обстріл поранено жінку, розбиті будинки – Синєгубов

67-річна мешканка села Котівка Чугуївського району зазнала поранень напередодні внаслідок російського обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, пише Синєгубов.

У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько десяти приватних будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.

У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська горіла суха трава.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "67-річна мешканка села Котівка Чугуївського району зазнала поранень напередодні внаслідок російського обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".