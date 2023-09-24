На Чугуївщині через обстріл поранено жінку, розбиті будинки – Синєгубов
67-річна мешканка села Котівка Чугуївського району зазнала поранень напередодні внаслідок російського обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Протягом минулої доби ворог з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, пише Синєгубов.
У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько десяти приватних будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі.
У місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні будинки, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська горіла суха трава.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 08:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "67-річна мешканка села Котівка Чугуївського району зазнала поранень напередодні внаслідок російського обстрілу, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".