На Харьковщине приземлили российский дрон, нашпигованный взрывчаткой

С помощью антидронового ружья пограничники обезвредили российский беспилотник в Харьковской области.

«Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили «птичку». За прошедшую неделю это уже четвертый нашпигованный взрывчаткой БпЛА, который сбили или перехватили бойцы ГПСУ на Харьковщине», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.