На Харьковщине приземлили российский дрон, нашпигованный взрывчаткой
Фото: ГПСУ
С помощью антидронового ружья пограничники обезвредили российский беспилотник в Харьковской области.
«Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили «птичку». За прошедшую неделю это уже четвертый нашпигованный взрывчаткой БпЛА, который сбили или перехватили бойцы ГПСУ на Харьковщине», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 15:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью антидронового ружья пограничники обезвредили российский беспилотник в Харьковской области.".