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На Харьковщине приземлили российский дрон, нашпигованный взрывчаткой

Общество 15:21   24.09.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине приземлили российский дрон, нашпигованный взрывчаткой Фото: ГПСУ

С помощью антидронового ружья пограничники обезвредили российский беспилотник в Харьковской области.

«Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили «птичку». За прошедшую неделю это уже четвертый нашпигованный взрывчаткой БпЛА, который сбили или перехватили бойцы ГПСУ на Харьковщине», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С помощью антидронового ружья пограничники обезвредили российский беспилотник в Харьковской области.".