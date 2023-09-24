Live
  • Пн 25.09.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

На Харківщині приземлили російський дрон, нашпигований вибухівкою

Суспільство 15:21   24.09.2023
Олена Нагорна
На Харківщині приземлили російський дрон, нашпигований вибухівкою Фото: ДПСУ

За допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили російський безпілотник у Харківській області.

“Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили «пташку». За минулий тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БпЛА, що збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині”, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також: Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 вересня: яке свято та день в історії
25.09.2023, 06:00
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 вересня: яке свято та день в історії
24.09.2023, 06:00
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
ДСНС повідомляє про потужний артудар по Куп’янщині: виникли пожежі (фото)
24.09.2023, 19:53
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
Рятувальники показали вантажівку, яка підірвалася на міні на Харківщині (фото)
24.09.2023, 20:27
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
Російська авіація вдарила по Ізюмському району Харківщини – Генштаб ЗСУ
24.09.2023, 19:03
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
Станцію метро “Перемога” в Харкові відкрили для пасажирів
24.09.2023, 15:01

Новини за темою:

13:45
Три ворожі дрони-камікадзе прикордонники «приземлили» на Харківщині (фото)
09:04
Понад 1000 обстрілів прикордоння з початку місяця: Харківщина серед “лідерів”
14:46
«Змусили окупантів йти пішки»: на Куп’янському напрямку розбили техніку РФ
12:05
“Сюрприз!”: FPV-дрон розбив бліндаж ворога на Харківщині (відео)
23:08
“Око Саурона” знищили на Харківському напрямку (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині приземлили російський дрон, нашпигований вибухівкою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили російський безпілотник у Харківській області.".