На Харківщині приземлили російський дрон, нашпигований вибухівкою
Фото: ДПСУ
За допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили російський безпілотник у Харківській області.
“Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили «пташку». За минулий тиждень це вже четвертий нашпигований вибухівкою БпЛА, що збили або перехопили бійці ДПСУ на Харківщині”, – повідомляє Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2023 в 15:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили російський безпілотник у Харківській області.".