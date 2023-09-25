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Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ

Происшествия 20:01   25.09.2023
Елена Нагорная
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ

В течение суток армия РФ в Харьковской области нанесла авиационные удары неподалеку от сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Нестерное и Бударки — на Слобожанском.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.

Читайте также: Враг атаковал ракетами и «шахедами» Украину и обстрелял Харьковщину — Генштаб 

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ в Харьковской области нанесла авиационные удары неподалеку от сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".