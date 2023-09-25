Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ

В течение суток армия РФ в Харьковской области нанесла авиационные удары неподалеку от сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Нестерное и Бударки — на Слобожанском.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.