Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
В течение суток армия РФ в Харьковской области нанесла авиационные удары неподалеку от сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка и Табаевка на Купянском направлении, а также Огурцово, Гатище, Нестерное и Бударки — на Слобожанском.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ в Харьковской области нанесла авиационные удары неподалеку от сел Синьковка, Ивановка и Кисловка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".