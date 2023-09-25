Враг атаковал ракетами и «шахедами» Украину и обстрелял Харьковщину — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 сентября сообщил об очередной ночной атаке армии РФ по территории Украины. Взрывы гремели в Одесской области и Кривом Роге.

«Сегодня ночью россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

«Прилеты» в Одесской области подтвердил начальник местной ОВА Олег Кипер. Он сообщил, что регион атаковали беспилотниками и двумя типами ракет. Пострадала припортовая инфраструктура. Известно об одной раненой — женщина получила ранения осколками и находится в больнице.

О взрывах в Кривом Роге сообщали местные СМИ. Мэр города Александр Вилкул сообщил, что над городом сбили беспилотник.

В Харьковской области тревога звучала с 00:17 по 01:34. Взрывов в городе не было. По данным Генштаба, за сутки авиаудар армия РФ нанесла по Чернещине на Харьковщине.

«Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — отметили в ГШ.

Там также сообщили, что на Купянском и Лиманском направлениях враг не вел наступательных действий. В целом на фронте за сутки произошло более 32 боевых столкновений.

«Враг нанес один ракетный и 56 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум зенитно-ракетным комплексам, четырем артиллерийским средствам одному складу боеприпасов противника», — перечислили в Генштабе.