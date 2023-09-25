РФ атакувала ракетами та “шахедами” Україну та обстріляла Харківщину – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 вересня повідомив про чергову нічну атаку армії РФ по території України. Вибухи лунали на Одещині та в Кривому Розі.

“Сьогодні вночі росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”. На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в Генштабі.

“Прильоти” на Одещині підтвердив начальник місцевої ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що регіон атакували безпілотниками та двома типами ракет. Постраждала припортова інфраструктура. Відомо про одну поранену – жінка отримала поранення осколками та перебуває в лікарні.

Про вибухи в Кривому Розі інформували місцеві ЗМІ. Мер міста Олександр Вілкул повідомив, що над містом збили безпілотник.

На Харківщині тривога звучала з 00:17 по 01:34. Вибухів у місті не було. За даними Генштабу, за добу авіаудар армія РФ завдала по Чернещині на Харківщині.

“Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – зазначили у ГШ.

Там також повідомили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог не вів наступальних дій. Загалом на фронті за добу сталося понад 32 бойові зіткнення.

“Ворог завдав один ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох зенітно-ракетних комплексах, чотирьох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів противника“, — перерахували в Генштабі.