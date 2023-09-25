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Генштаб назвав три села Харківщини, поблизу яких вдарила авіація РФ

Події 20:01   25.09.2023
Олена Нагорна
Генштаб назвав три села Харківщини, поблизу яких вдарила авіація РФ

Протягом доби армія РФ у Харківській області завдала авіаційних ударів неподалік сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та Табаївка на Куп’янському напрямку, а також Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки – на Слобожанському.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону.

Читайте також: Ворог атакував ракетами та «шахедами» Україну та обстріляв Харківщину — Генштаб 

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ у Харківській області завдала авіаційних ударів неподалік сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".