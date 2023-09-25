Генштаб назвав три села Харківщини, поблизу яких вдарила авіація РФ

Протягом доби армія РФ у Харківській області завдала авіаційних ударів неподалік сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та Табаївка на Куп’янському напрямку, а також Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки – на Слобожанському.

На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону.