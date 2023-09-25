Генштаб назвав три села Харківщини, поблизу яких вдарила авіація РФ
Протягом доби армія РФ у Харківській області завдала авіаційних ударів неподалік сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та Табаївка на Куп’янському напрямку, а також Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки – на Слобожанському.
На Слобожанському напрямку супротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ у Харківській області завдала авіаційних ударів неподалік сіл Синьківка, Іванівка та Кислівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".