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Представительство «Женевского призыва» проводит воркшоп для журналистов

Общество 12:35   25.09.2023
Оксана Горун
Представительство «Женевского призыва» проводит воркшоп для журналистов

Представительство «Женевского призыва», международная неправительственная гуманитарная организация, планирует провести офлайн семинар по международному гуманитарному праву (МГП) для журналистов и лидеров мнений в Харькове 28-29 сентября.

В программе семинара:

  • тренинг по международному гуманитарному праву с фокусом на особенности статуса журналистов в вооруженных конфликтах, по результатам которого участники получат соответствующие сертификаты;
  • панельная дискуссия по проблемным вопросам освещения и фиксации военных преступлений в Украине журналистами;
  • правовые основы работы журналистов во время вооруженного конфликта и прочее.

Целью этого мероприятия является повышение осведомленности в сфере МГП и обсуждение неотложных вопросов, касающихся освещения современного вооруженного конфликта в средствах массовой информации.

Язык мероприятия – украинский.

Участие – бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Проезд и проживание для участников не покрывается.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

О «Женевском призыве»

«Женевский призыв» — это независимая международная гуманитарная организация, целью которой является улучшение защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов путем обучения комбатантов и гражданского населения правилам войны, гуманитарным нормам и принципам. В Украине организация представлена с 2018 года, в мире с 2000 года. Работа «Женевского призыва» направлена на саму суть вооруженных конфликтов, особенно там, где гражданское население подвергается наибольшему риску.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство «Женевского призыва», международная неправительственная гуманитарная организация, планирует провести офлайн семинар по международному гуманитарному праву (МГП) для журналистов и лидеров мнений в Харькове 28-29 сентября".