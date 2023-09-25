Представительство «Женевского призыва» проводит воркшоп для журналистов
Представительство «Женевского призыва», международная неправительственная гуманитарная организация, планирует провести офлайн семинар по международному гуманитарному праву (МГП) для журналистов и лидеров мнений в Харькове 28-29 сентября.
В программе семинара:
- тренинг по международному гуманитарному праву с фокусом на особенности статуса журналистов в вооруженных конфликтах, по результатам которого участники получат соответствующие сертификаты;
- панельная дискуссия по проблемным вопросам освещения и фиксации военных преступлений в Украине журналистами;
- правовые основы работы журналистов во время вооруженного конфликта и прочее.
Целью этого мероприятия является повышение осведомленности в сфере МГП и обсуждение неотложных вопросов, касающихся освещения современного вооруженного конфликта в средствах массовой информации.
Язык мероприятия – украинский.
Участие – бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Проезд и проживание для участников не покрывается.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
О «Женевском призыве»
«Женевский призыв» — это независимая международная гуманитарная организация, целью которой является улучшение защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов путем обучения комбатантов и гражданского населения правилам войны, гуманитарным нормам и принципам. В Украине организация представлена с 2018 года, в мире с 2000 года. Работа «Женевского призыва» направлена на саму суть вооруженных конфликтов, особенно там, где гражданское население подвергается наибольшему риску.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 12:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительство «Женевского призыва», международная неправительственная гуманитарная организация, планирует провести офлайн семинар по международному гуманитарному праву (МГП) для журналистов и лидеров мнений в Харькове 28-29 сентября".