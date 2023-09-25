Представительство «Женевского призыва» проводит воркшоп для журналистов

Представительство «Женевского призыва», международная неправительственная гуманитарная организация, планирует провести офлайн семинар по международному гуманитарному праву (МГП) для журналистов и лидеров мнений в Харькове 28-29 сентября.

В программе семинара:

тренинг по международному гуманитарному праву с фокусом на особенности статуса журналистов в вооруженных конфликтах, по результатам которого участники получат соответствующие сертификаты;

панельная дискуссия по проблемным вопросам освещения и фиксации военных преступлений в Украине журналистами;

правовые основы работы журналистов во время вооруженного конфликта и прочее.

Целью этого мероприятия является повышение осведомленности в сфере МГП и обсуждение неотложных вопросов, касающихся освещения современного вооруженного конфликта в средствах массовой информации.

Язык мероприятия – украинский.

Участие – бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Проезд и проживание для участников не покрывается.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

О «Женевском призыве»

«Женевский призыв» — это независимая международная гуманитарная организация, целью которой является улучшение защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов путем обучения комбатантов и гражданского населения правилам войны, гуманитарным нормам и принципам. В Украине организация представлена с 2018 года, в мире с 2000 года. Работа «Женевского призыва» направлена на саму суть вооруженных конфликтов, особенно там, где гражданское население подвергается наибольшему риску.