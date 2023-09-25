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Представництво “Женевського заклику” проводить воркшоп для журналістів

Суспільство 12:35   25.09.2023
Оксана Горун
Представництво “Женевського заклику” проводить воркшоп для журналістів

Представництво “Женевського заклику”, міжнародна неурядова гуманітарна організація, планує провести офлайн семінар з міжнародного гуманітарного права (МГП) для журналістів та лідерів думок у м. Харкові 28-29 вересня.  

 У програмі семінару:

  • тренінг з міжнародного гуманітарного права з фокусом на особливості статусу журналістів у збройних конфліктах, за результатами якого учасники отримають відповідні сертифікати;
  • панельна дискусія з проблемних питань висвітлення та фіксації воєнних злочинів в Україні журналістами;
  • правові засади роботи журналістів під час збройного конфлікту та інше.

Метою цього заходу є підвищення обізнаності у сфері МГП та обговорення нагальних питань, які стосуються висвітлення сучасного збройного конфлікту у засобах масової інформації.

Мова заходу – українська.

Участь – безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Проїзд та проживання для учасників не покривається.

Реєстрація на захід за посиланням.

Про “Женевський заклик”

“Женевський заклик” — це незалежна міжнародна гуманітарна організація, метою якої є покращення захисту цивільного населення під час збройних конфліктів шляхом навчання комбатантів та цивільного населення правилам війни, гуманітарним нормам і принципам. В Україні організація представлена з 2018 року, у світі – з 2000 року. Робота “Женевського заклику” спрямована на саму суть збройних конфліктів, особливо там, де цивільне населення піддається найбільшому ризику.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представництво “Женевського заклику”, міжнародна неурядова гуманітарна організація, планує провести офлайн семінар з міжнародного гуманітарного права (МГП) для журналістів та лідерів думок у м. Харкові 28-29 вересня".