Представництво “Женевського заклику” проводить воркшоп для журналістів

Представництво “Женевського заклику”, міжнародна неурядова гуманітарна організація, планує провести офлайн семінар з міжнародного гуманітарного права (МГП) для журналістів та лідерів думок у м. Харкові 28-29 вересня.

У програмі семінару:

тренінг з міжнародного гуманітарного права з фокусом на особливості статусу журналістів у збройних конфліктах, за результатами якого учасники отримають відповідні сертифікати;

панельна дискусія з проблемних питань висвітлення та фіксації воєнних злочинів в Україні журналістами;

правові засади роботи журналістів під час збройного конфлікту та інше.

Метою цього заходу є підвищення обізнаності у сфері МГП та обговорення нагальних питань, які стосуються висвітлення сучасного збройного конфлікту у засобах масової інформації.

Мова заходу – українська.

Участь – безкоштовна, однак необхідна попередня реєстрація. Проїзд та проживання для учасників не покривається.

Реєстрація на захід за посиланням.

Про “Женевський заклик”

“Женевський заклик” — це незалежна міжнародна гуманітарна організація, метою якої є покращення захисту цивільного населення під час збройних конфліктів шляхом навчання комбатантів та цивільного населення правилам війни, гуманітарним нормам і принципам. В Україні організація представлена з 2018 року, у світі – з 2000 року. Робота “Женевського заклику” спрямована на саму суть збройних конфліктів, особливо там, де цивільне населення піддається найбільшому ризику.