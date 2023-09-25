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За неделю на Харьковщине один человек травмировался от вражеских мин – ГСЧС

Репортаж 15:22   25.09.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
За неделю на Харьковщине один человек травмировался от вражеских мин – ГСЧС Фото: Павел Велицкий

С 18 по 24 сентября в Харьковской области произошел один подрыв на взрывоопасном предмете.

24 сентября вблизи села Андреевка Изюмского района в поле на вражеской противотанковой мине ТМ-62 подорвался «КамАЗ». В результате водитель получил осколочные ранения, сообщил во время брифинга пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Всего с начала войны в регионе произошло 227 подрывов на взрывоопасных предметах. В ходе этих случаев погибли 40 человек и более 220 – травмировались, добавил Василенко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 по 24 сентября в Харьковской области произошел один подрыв на взрывоопасном предмете.".