За неделю на Харьковщине один человек травмировался от вражеских мин – ГСЧС

С 18 по 24 сентября в Харьковской области произошел один подрыв на взрывоопасном предмете.

24 сентября вблизи села Андреевка Изюмского района в поле на вражеской противотанковой мине ТМ-62 подорвался «КамАЗ». В результате водитель получил осколочные ранения, сообщил во время брифинга пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Всего с начала войны в регионе произошло 227 подрывов на взрывоопасных предметах. В ходе этих случаев погибли 40 человек и более 220 – травмировались, добавил Василенко.