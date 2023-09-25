За тиждень на Харківщині одна людина травмувалася від ворожих мін – ДСНС
Фото: Павло Велицький
З 18 по 24 вересня у Харківській області стався один підрив на вибухонебезпечному предметі.
24 вересня поблизу села Андріївка Ізюмського району у полі на ворожій протитанковій міні ТМ-62 підірвався КамАЗ. Внаслідок цього водій отримав осколкові поранення, повідомив під час брифінгу речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Загалом з початку війни в регіоні сталося 227 підривів на вибухонебезпечних предметах. Під час цих випадків загинули 40 людей і понад 220 – травмувалися, додав Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 15:22;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 по 24 вересня у Харківській області стався один підрив на вибухонебезпечному предметі.".