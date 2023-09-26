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Индекс сервиса Опендатабот: АТБ возглавила десятку топовых ритейлеров Украины

Общество 17:42   26.09.2023
Оксана Якушко
Индекс сервиса Опендатабот: АТБ возглавила десятку топовых ритейлеров Украины

Недавно сервис «Опендатабот» опубликовал индекс предприятий Украины, в котором почти 13 процентов по выручке занимает розничный ритейл. Согласно данным исследования «АТБ», являющегося многолетним лидером отечественной отрасли торговли, признали одним из десяти бизнесов с безупречной деловой репутацией и лучшими показателями работы.

Став примером украинской несокрушимости и устойчивости, «АТБ» продолжает активно возобновлять работу магазинов, разрушенных во время боевых действий и оккупации определенных регионов, обеспечивая для миллионов граждан бесперебойный доступ к гарантированно свежим продуктам и качественным товарам первой необходимости.

«Цель создания индекса «Опендатабот» — предоставить простой и понятный инструмент для оценки украинского бизнеса, в частности, с разделением на отрасли и регионы. Это не прикладное средство для точного экономического анализа, а скорее способ показать Украине и миру возможности и перспективы нашей страны», — рассказывает Алексей Иванкин, основатель сервиса «Опендатабот».

Несмотря на вызовы военного времени, АТБ наращивает объемы уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней, фактически обеспечивая общины ресурсом для восстановления инфраструктуры и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

В течение первого полугодия 2023 года компания уплатила налогов на общую сумму 12,01 млрд гривен, что более чем на 2,22 млрд превышает аналогичный показатель предыдущего года. Напомним, что в сверхсложном 2022-м она передала в бюджеты всех уровней (речь идет о налогах и сборах) более 20,44 млрд гривен, что является почти половиной суммы, уплаченной всеми украинскими ритейлерами.

Вместе с этим «АТБ» вносит весомый вклад в приближение нашей победы, системно поддерживая ВСУ, добровольческие формирования, медиков, спасателей, волонтерские организации и т.д. Общая сумма оказанной помощи уже приближается к миллиарду гривен, ведь кроме качественного провианта компания направляет к украинским защитникам и технику. Для нужд ВСУ уже закупили более тысячи автомобилей специального назначения (многофункциональные пикапы, мощные вездеходы, полноприводные грузовики, пиротехнические машины, передвижные штабные пункты и т.п.) и столько же современных дронов Mavic.


По инициативе по поддержке и помощи украинским военным компания несколько месяцев назад получила личную благодарность от Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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Неудивительно, что в новом индексе сервиса «Опендатабот», где учитывают не только финансовые показатели, но и безупречность деловой репутации бизнесов, «АТБ» уверенно возглавила первую десятку отрасли.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно сервис «Опендатабот» опубликовал индекс предприятий Украины, в котором почти 13 процентов по выручке занимает розничный ритейл. Согласно данным исследования «АТБ», являющегося многолетним лидером отечественной отрасли торговли, признали одним из десяти бизнесов с безупречной деловой репутацией и лучшими показателями работы.".