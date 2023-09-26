Індекс сервісу Опендатабот: АТБ очолила десятку топових ритейлерів України

Нещодавно сервіс «Опендатабот» опублікував індекс підприємств України, в якому майже 13 відсотків за виторгом займає роздрібний ритейл. Згідно з даними цього дослідження «АТБ», що є багаторічним лідером вітчизняної галузі торгівлі, визнали одним із десяти бізнесів із бездоганною діловою репутацією та найкращими показниками роботи.

Ставши прикладом української незламності та стійкості, «АТБ» продовжує активно відновлювати роботу магазинів, які було зруйновано під час бойових дій та окупації певних регіонів, забезпечуючи для мільйонів громадян безперебійний доступ до гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності.

«Мета створення індексу «Опендатабот» — надати простий і зрозумілий інструмент для оцінювання українського бізнесу, зокрема із поділом на галузі та регіони. Це не прикладний засіб для точного економічного аналізу, а, скоріше, спосіб показати Україні та світу можливості та перспективи нашої країни», — розповідає Олексій Іванкін, засновник сервісу «Опендатабот».

Попри виклики воєнного часу «АТБ» нарощує обсяги сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, фактично забезпечуючи громади ресурсом для відновлення інфраструктури та підтримки найбільш незахищених категорій населення.

Протягом першого півріччя 2023-го компанія сплатила податків на загальну суму 12,01 млрд гривень, що більш ніж на 2,22 млрд перевищує аналогічний показник попереднього року. Нагадаймо, що в надскладному 2022-му вона передала до бюджетів всіх рівнів (йдеться про податки та збори) понад 20,44 млрд гривень, що є майже половиною суми, сплаченої всіма українськими ритейлерами.

Разом із цим «АТБ» робить вагомий внесок у наближення нашої перемоги, системно підтримуючи ЗСУ, добровольчі формування, медиків, рятівників, волонтерські організації тощо. Загальна сума наданої допомоги вже наближається до мільярда гривень, адже, окрім якісного провіанту, компанія спрямовує до українських захисників і техніку. Для потреб ЗСУ вже закуплено понад тисячу автівок спеціального призначення (багатофункціональні пікапи, потужні всюдиходи, повнопривідні вантажівки, піротехнічні машини, пересувні штабні пункти тощо) та стільки ж сучасних дронів Mavic.

За ініціативи з підтримки та допомоги українським військовикам компанія кілька місяців тому отримала особисту подяку від Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України.

Тож не дивно, що в новому індексі сервісу «Опендатабот», де враховують не тільки фінансові показники, а й бездоганність ділової репутації бізнесів, «АТБ» впевнено очолила першу десятку галузі.