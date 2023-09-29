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В понедельник на Салтовке изменят маршруты трамваи и пустят временный автобус

Общество 16:40   29.09.2023
Елена Нагорная
В понедельник на Салтовке изменят маршруты трамваи и пустят временный автобус

В Харькове трамваи №6 и 8 изменят маршруты с 9:00 до 15:00 2 октября в связи с ремонтом пути.

В указанное время будет прекращено движение трамваев в переулке Салтовском и на Салтовском шоссе, от улицы Академика Павлова до разворотного круга «602-й микрорайон», пишет пресс-служба горсовета.

Трамваи будут курсировать так:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – Парк машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Также в это время будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ДК «ХЭМЗ» – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамваи №6 и 8 изменят маршруты с 9:00 до 15:00 2 октября в связи с ремонтом пути.".