У понеділок на Салтівці змінять маршрути трамваї та пустять тимчасовий автобус

У Харкові трамваї №6 та 8 змінять маршрути з 9:00 до 15:00 2 жовтня у зв’язку з ремонтом колії.

У зазначений час буде припинено рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», пише пресслужба міськради.

Трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – Парк машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе –Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

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