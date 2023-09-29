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«Животные их не едят»: харьковчан просят не привозить каштаны в зоопарк

Общество 14:11   29.09.2023
Виктория Яковенко
«Животные их не едят»: харьковчан просят не привозить каштаны в зоопарк Фото: пресс-служба Харьковского зоопарка

В Харьковском зоопарке заявили, что не нуждаются в каштанах.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что к ним ежедневно поступают предложения привезти каштаны для зверей.

«Мы искренне благодарны каждому из вас за неравнодушие и заботу о наших подопечных. Животные в зоопарке имеют разнообразный сбалансированный рацион, каштаны же являются лишь элементом обогащения среды — животные их не едят. Так что потребности в каштанах у зоопарка нет», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке заявили, что не нуждаются в каштанах.".