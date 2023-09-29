«Животные их не едят»: харьковчан просят не привозить каштаны в зоопарк

В Харьковском зоопарке заявили, что не нуждаются в каштанах.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что к ним ежедневно поступают предложения привезти каштаны для зверей.

«Мы искренне благодарны каждому из вас за неравнодушие и заботу о наших подопечных. Животные в зоопарке имеют разнообразный сбалансированный рацион, каштаны же являются лишь элементом обогащения среды — животные их не едят. Так что потребности в каштанах у зоопарка нет», — говорится в сообщении.