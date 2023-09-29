«Животные их не едят»: харьковчан просят не привозить каштаны в зоопарк
Фото: пресс-служба Харьковского зоопарка
В Харьковском зоопарке заявили, что не нуждаются в каштанах.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что к ним ежедневно поступают предложения привезти каштаны для зверей.
«Мы искренне благодарны каждому из вас за неравнодушие и заботу о наших подопечных. Животные в зоопарке имеют разнообразный сбалансированный рацион, каштаны же являются лишь элементом обогащения среды — животные их не едят. Так что потребности в каштанах у зоопарка нет», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке заявили, что не нуждаются в каштанах.".