«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку

У Харківському зоопарку заявили, що не потребують каштанів.

У пресслужбі зоопарку розповіли, що до них щодня надходять пропозиції привезти каштани для звірів.

«Ми щиро вдячні кожному з вас за небайдужість і турботу про наших підопічних. Тварини у зоопарку мають різноманітний збалансований раціон, каштани ж є лише елементом збагачення середовища – тварини їх не їдять. Тож потреби у каштанах зоопарк не має», – йдеться у повідомленні.