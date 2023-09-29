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«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку

Суспільство 14:11   29.09.2023
Вікторія Яковенко
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку Фото: пресслужба Харківського зоопарку

У Харківському зоопарку заявили, що не потребують каштанів.

У пресслужбі зоопарку розповіли, що до них щодня надходять пропозиції привезти каштани для звірів.

«Ми щиро вдячні кожному з вас за небайдужість і турботу про наших підопічних. Тварини у зоопарку мають різноманітний збалансований раціон, каштани ж є лише елементом збагачення середовища – тварини їх не їдять. Тож потреби у каштанах зоопарк не має», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку заявили, що не потребують каштанів.".