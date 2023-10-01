Авиаудары по трем населенным пунктам на Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб

Под ударами армии РФ были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пункта, среди них Отрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла восемь ракетных и 72 авиационных удара, совершил 20 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника», — сообщили в ГШ.