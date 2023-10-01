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Авиаудары по трем населенным пунктам на Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб

Происшествия 20:10   01.10.2023
Оксана Горун
Авиаудары по трем населенным пунктам на Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Под ударами армии РФ были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, проинформировал Генштаб ВСУ.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пункта, среди них Отрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла восемь ракетных и 72 авиационных удара, совершил 20 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 30 боевых столкновений.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами армии РФ были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, проинформировал Генштаб ВСУ".