Авиаудары по трем населенным пунктам на Харьковщине нанесла армия РФ — Генштаб
Под ударами армии РФ были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, проинформировал Генштаб ВСУ.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пункта, среди них Отрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое», — сообщил Генштаб ВСУ.
В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла восемь ракетных и 72 авиационных удара, совершил 20 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 30 боевых столкновений.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 20:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударами армии РФ были населенные пункты на Слобожанском и Купянском направлениях, проинформировал Генштаб ВСУ".