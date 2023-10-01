Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб

Під ударами армії РФ були населені пункти на Слобожанському та Куп’янському напрямах, поінформував Генштаб ЗСУ.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник наносив авіаційні удари в районах населених пунктів Гатище та Землянки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Одрадне, Дворічанське, Красне Перше Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове“, – повідомив Генштаб ЗСУ .

Загалом по території України армія РФ за добу завдала вісім ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника”, – повідомили в ГШ.