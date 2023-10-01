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Ночью россияне ударили по территории гражданского предприятия в Харькове

Происшествия 08:59   01.10.2023
Оксана Якушко
Ночью россияне ударили по территории гражданского предприятия в Харькове

Минувшей ночью, около 1:00, россияне нанесли три ракетных удара по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Зафиксированы «прилеты» 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется», – рассказал Синегубов.

За сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В результате артиллерийского обстрела села Казачья Лопань Харьковского района повреждены 2 хозяйственные сооружения, забор и сарай, произошел пожар.

В селе Басово Богодуховского района обстрелом поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В селах Кондрашовка и Глушковка Купянского района из-за обстрелов горела сухая трава в поле.

Около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа «лепесток». Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.

Продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,7 га территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью, около 1:00, россияне нанесли три ракетных удара по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".