Ночью россияне ударили по территории гражданского предприятия в Харькове
Минувшей ночью, около 1:00, россияне нанесли три ракетных удара по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Зафиксированы «прилеты» 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется», – рассказал Синегубов.
За сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
В результате артиллерийского обстрела села Казачья Лопань Харьковского района повреждены 2 хозяйственные сооружения, забор и сарай, произошел пожар.
В селе Басово Богодуховского района обстрелом поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
В селах Кондрашовка и Глушковка Купянского района из-за обстрелов горела сухая трава в поле.
Около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа «лепесток». Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести.
Продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 2,7 га территории и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью, около 1:00, россияне нанесли три ракетных удара по Харькову, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".